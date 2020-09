Makan 'semut pantat besar' demi umur panjang, seperti apa rasanya?

"Ini mengingatkan saya pada masa lalu saya. Saya ingat suatu ketika kakek saya membeli satu tong penuh berisi semut, dan bisa terdengar bagaimana mereka semua merangkak di dalam. Seluruh keluarga duduk mengelilinginya dan menyianginya satu per satu."

Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition mengungkapkan bahwa semut mengandung antioksidan tingkat tinggi dan rutin mengkonsumsi semut dapat membantu mencegah kanker.

Anda dapat membaca versi asli tulisan ini yang berjudul "Could eating ants help us live longer" di BBC Travel.