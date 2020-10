Kisah kota yang 'diperebutkan' Inggris dan Skotlandia, serta kelahiran 'identitas ketiga' yang sama sekali berbeda

Di dekatnya, ada museum yang didedikasikan untuk sejarah resimen infanteri The King's Own Scottish Borderers. Royal Bank of Scotland dan Bank of Scotland berdiri hampir bersebelahan satu sama lain di jalan utama, sementara The Rob Roy B&B berdiri di selatan, menghadap laut.