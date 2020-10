Jaringan terowongan misterius dan kantor 'rahasia' di bawah Kota London

Pada tahun 2014, jaringan hotel Raffles membeli gedung seluas 54.000 meter persegi itu dari Kementerian Pertahanan seharga 350 juta poundsterling. Dinamakan "The OWO", landmark kota London itu akan dibuka sebagai salah satu hotel termewah dunia pada tahun 2022.

Masyarakat luas bisa mengunjungi bunker Winston Churchill di Kantor Perang Lama (Old War Office).

Guy Shrubsole, yang memetakan data Land Registry ini dan mengungkapkan beberapa terowongan rahasia di blognya Who Owns England dan kemudian di dalam bukunya, menyusuri terowongan di High Holborn dengan bantuan beberapa penjelajah kota sambil melakukan penelitian.

Kantor Perang Lama (Old War Office) di White Hall diubah menjadi Hotel Raffles Hotel bernama "The OWO".

Mark Ovenden, penulis, penyiar dan penulis Underground Cities: Mapping the tunnels, transits and networks underneath our feet, yang dirilis pada bulan September, mengatakan dalam bukunya bahwa London adalah salah satu kota yang "memiliki variasi lorong, saluran, dan terowongan bawah tanah paling rumit dan tersembunyi di dunia"