Covid-19: Cara penduduk pulau terpencil melawan virus corona dengan 'budaya tabu'

Asal muasal kata "tabu"

Masalahnya, Pulau Paskah sangat bergantung pada daratan Chile untuk makanan dan sekitar 100.000 turis per tahunnya untuk pendapatan, sehingga mereka tidak perlu berfungsi dengan mode bertahan hidup.

Mengaktifkan kembali pulau dengan umanga

"Sekarang mata kami terbuka"

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris berjudul The Origin of the Word Taboo di BBC Travel.