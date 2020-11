Mengapa orang Jerman senang bertelanjang di tempat umum?

Setelah empat tahun tinggal di Berlin, saya belajar untuk memahami berbagai kebiasaan warga Jerman, termasuk menganggap ketelanjangan di depan umum sebagai sesuatu yang biasa saja. Ini sangat berbeda dengan tempat saya dibesarkan, di Midwestern AS.

Menurut Hanno Hochmuth, seorang sejarawan di Leibniz Center for Contemporary History Potsdam, gerakan reformasi ini berlangsung khususnya di kota-kota besar, termasuk Berlin, terlepas dari romantisme kehidupan pedesaan.

Pada tahun 1926, Alfred Koch mendirikan Berlin School of Nudism untuk mendorong praktik nudisme antargender. Ia yakin ketelanjangan di luar ruangan akan menciptakan harmoni dengan alam dan bisa meningkatkan kesehatan.

Namun pada tahun 1942, pemerintahan Third Reich melonggarkan pembatasan praktik nudisme - meskipun, tentu saja, toleransi itu tidak berlaku untuk kelompok-kelompok yang dianiaya Nazi, seperti Yahudi dan komunis.

Pada 2019, German Association for Free Body Culture hanya mencatat lebih dari 30.000 anggota- banyak di antaranya berusia 50-an dan 60-an tahun.

