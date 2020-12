Mengapa banyak orang Hong Kong percaya takhayul?

Jika ini adalah proyek gedung baru, biayanya dapat berkisar dari HK $ 1 juta (Rp 1,8 miliar) hingga beberapa juta dolar Hong Kong per proyek.

Gedung pencakar langit Bank of China dikatakan menyerupai pisau yang memotong keberuntungan bangunan di sekitarnya dengan energi yang tidak menguntungkan yang dikenal sebagai " sha qi ", yang berarti "energi pembunuh".

Tak lama setelah Bank of China Tower selesai dibangun pada tahun 1989, harga saham HSBC turun ke titik terendah dalam sejarah.

Untuk menangkis energi negatif, HSBC diduga mengarahkan benda-benda mirip meriamnya langsung ke Bank of China. Sejak itu, menurut legenda, kinerja HSBC semakin meningkat.

Konon ada pertempuran feng shui antara gedung pencakar langit Bank of China dan gedung HSBC di Hong Kong.

Sumber gambar, Henglein and Steets / Getty Images

Yan Zhang, seorang profesor di National University of Singapore yang telah menulis studi tentang kepercayaan terhadap takhayul mengatakan alasan paling menonjol mengapa orang percaya pada takhayul adalah untuk mendapatkan rasa kendali atas lingkungan mereka.

