Ketika China mengklaim kimchi, hidangan favorit Korea Selatan

"China bahkan mencoba mencuri Kimchi dari Korea," kata salah satu Tweet. The Chosun Ilbo , koran Korea Selatan, menyebut klaim China sebagai "upaya terbaru untuk menguasai dunia".

Menurut Dr Sojin Lim, co-director Institut Studi Korea di University of Central Lancashire, kimchi Korea sering disajikan di China dengan nama pao cai.

"Seharusnya tidak ada perselisihan tentang asal usul kimchi," kata Syuoung Park, chef eksekutif di restoran Korea Jungsik berbintang dua Michelin di New York.

Menurut Fuchsia Dunlop, penulis buku The Food of Sichuan dan seorang ahli kuliner Cina, "Pao cai secara harfiah hanya berarti 'sayuran yang diawetkan dalam air garam'".

Ketika The New York Times, The Guardian, Reuters, dan media internasional lainnya melaporkan tentang perseteruan ini, banyak pembaca yang dulu belum pernah mendengar tentang pao cai, kini jadi mengenalnya.