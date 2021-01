Kisah tarab, musik khas Suriah yang bertahan ribuan tahun, dari perang hingga kediktatoran

Tradisi tarab khas Aleppo yang beragam dan berbeda serta pengalaman menggugah jiwa yang dialami para pendengarnya membuat penulis Helen Russell memasukkan satu bab tentang Suriah dalam bukunya, The Atlas of Happiness: the global secrets of how to be happy.