Cerita di balik makanan pinggir jalan paling terkenal seantero Malaysia

Api dari arang menyala dan menari-nari di sisi wajan, berderak ketika Tan memasukkan bahan satu per satu ke dalam wajan, seperti yang diajarkan ayahnya sekitar 60 tahun silam.

Pada 2015, koki selebriti Martin Yan, mengunjungi gerobak Paman Tan untuk acara televisi bertajuk Taste of Malaysia yang dia pandu.

Banyak kios char kway teow menggunakan gas, tapi Paman Tan tetap memasak di atas arang. Dia menggoreng pesanan satu per satu demi rasa dan wok hei. Terminologi terakhir dapat diterjemahkan sebagai "aroma wajan".

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris dari artikel ini, Why noodles are Malaysia's most famous street food, di laman BBC Travel.