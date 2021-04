Kota kuno di AS yang 'gemar pesta berhari-hari', namun ditinggalkan seluruh penduduknya

29 menit yang lalu

Seribu tahun yang lalu, permukiman Mississippian - di sebuah situs dekat kota St Louis, Missouri di AS - terkenal karena pesta yang berlangsung selama berhari-hari.

2.000 bangkai rusa

Apa yang Cahokia tidak miliki, itulah yang mengejutkan, tulis Annalee Newitz dalam buku terbarunya Four Lost Cities: A Secret History of the Urban Age.