Sherpa terakhir di Eropa, mengangkut ratusan kilogram dalam cuaca ekstrem di usia lanjut

38 menit yang lalu

Stevo "Pista" Backor, yang mendirikan Sherpa Caffe and Museum bersama istrinya, Martina, adalah sherpa profesional selama lebih dari 20 tahun.

"Anda menikmatinya sambil sedikit mengkhawatirkan cuaca. Anda bisa mulai di bawah sinar matahari dan satu jam kemudian bisa berada di badai dengan kecepatan angin 150 kilometer per jam dengan salju lebat," ucapnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris di BBC Traveldengan judulThe Last Sherpas of Europe