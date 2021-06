Menghidupkan kembali sutra emas Kamboja yang hampir dihilangkan Khmer Merah

Ulat sutra emas menghasilkan lebih sedikit sutra daripada varietas putih yang lebih umum, hanya 300 hingga 400 momme (ukuran benang sutra) per kepompong versus 1.400 momme per kepompong.

"Orang-orang Kamboja sangat spiritual dan percaya arwah leluhur perlu dihormati dan dimuliakan," kata Profesor George Chigas, yang mengajar Studi Kamboja di University of Massachusetts Lowell di AS. "Jadi, menghormati dan melestarikan ajaran mereka yang meninggal selama masa Khmer Merah adalah cara memulihkan dan melestarikan jiwa bangsa."

Anda dapat membaca versi asli tulisan ini yang berjudul The ancient Cambodian silk that almost lostdi BBC Travel.