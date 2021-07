Olimpiade modern berawal dari kota kecil yang sepi di Inggris

Kunjungi Much Wenlock , Shropshire, di Inggis dan Anda akan menemukan sebuah kota dengan populasi sekitar 3.000 orang yang ramah dan bersahabat.

Olimpiade London 2012 menghormati Much Wenlock dengan estafet obor Olimpiade di seluruh kota

Yang paling populer dan menarik dari semuanya adalah Tilting at the Ring, yang menurut Emma-Kate Lanyon, kepala koleksi dan layanan kuratorial di Shropshire Council, "membutuhkan keterampilan tinggi, saat peserta yang berkuda berupaya memasukan tombak di tangan ke dalam cincin kecil yang digantung dan melepaskannya".

Jalur Olympian sepanjang 1,3 mil di Much Wenlock menceritakan kisah tersebut.

Jalur itu melewati pusat kota Inggris klasik dari titik awalnya di Museum Much Wenlock dan Pusat Informasi Pengunjung.

Makam Brookes di halaman Gereja Paroki Much Wenlock, tepat di seberang tempat kelahirannya, adalah pengingat tragis bahwa ia hidup lebih lama dari empat dari lima anaknya.

Rute itu berakhir di Museum Much Wenlock dan Pusat Informasi Pengunjung.

Saat Olimpiade diadakan di London tahun 2012, warisan Much Wenlock dirayakan di seluruh dunia.

Anggota komite Olimpiade Tokyo mengunjungi Much Wenlock pada tahun 2014 sebagai bagian dari persiapan mereka.

Namun, bagi mereka yang ingin mengunjungi Shropshire dan menemukan kisahnya secara langsung, tempat ini menawarkan banyak pengalaman berharga di luar Much Wenlock.

Rute hiking seperti Shropshire Way dan Offa's Dyke, kata Fox, telah menginspirasi banyak orang mulai dari "putra paling terkenal di daerah itu, Charles Darwin, hingga penulis dan penyair seperti Mary Webb dan Wilfred Owen" - belum lagi ahli geologi Roderick Murchison.

