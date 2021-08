'Sup hijau penyembuh' firaun yang sempat dilarang karena dianggap 'menambah hasrat seksual'

"Makanan ini mudah ditelan, jadi ibu-ibu Mesir memberi makan bayi mereka molokhia setelah menyusui," kata Emad Farag, seorang karyawan di The St. Regis Cairo , saat saya menyeruput sesendok lagi sup misterius berwarna lumut itu.

Terekam di makam

Dalam buku Treasure Trove of Benefit and Variety at the Table: A Fourteenth-Century Egyptian Cookbook, penulis Nawal Nasrallah menulis: "Orang Mesir kuno tidak meninggalkan resep kuliner, tetapi sisa makanan di makam mereka dan mural peti mati, yang menggambarkan kue dan makanan lainnya, juga kegiatan mengolah makanan, menunjukkn tingkat kecanggihan mereka dalam membuat makanan..."