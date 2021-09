Kisah para pria di Peru yang membuktikan jati diri dengan merajut topi tradisional Andes yang rumit

35 menit yang lalu

Warisan budaya kuno

Menarik hati pasangan

'Sabuk kalender'

C hump i sering disebut sebagai "sabuk kalender", dengan 12 panel untuk mewakili 12 bulan dalam setahun.

'Menyambut era modern tanpa melupakan tradisi'

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, Taquile: Where manliness is based on knitting, bisa Anda simak di laman BBC Travel.