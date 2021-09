Kisah pemandu nomaden yang menceritakan rahasia kuno Gurun Sahara

24 menit yang lalu

Saat matahari mendekati cakrawala, sebelum adzan terakhir hari itu, Azima memulai perjalanan malamnya melalui jalan-jalan berpasir di Timbuktu di Mali. Sepanjang jalan, satu per satu temannya mulai melangkah di sampingnya.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini,The nomad guide who decodes the Sahara's secrets, bisa Anda baca di laman BBC Travel.