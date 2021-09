Suku pemburu singa 'Maasai' di Afrika yang kini melindungi sang raja hutan

8 menit yang lalu

Ukuran keberanian Maasai

Populasi manusia berkembang pesat

Anthony Ham adalah penulis The Last Lions of Africa: Stories from the Frontline in the Battle to Save a Species.Artikel ini pertama kali diterbitkan dengan judul Where people live in harmony with lions di BBC Travel