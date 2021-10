Danau Tujuh Warna Meksiko, bukti kehidupan bawah laut berusia tiga juta tahun yang kian terancam

47 menit yang lalu

Terumbu mikrobialit air tawar terbesar di dunia

Susunan dalam air yang berubah

Ancaman dari pariwisata

Peneliti lokal dan ahli biologi Silvana Ibarra, anggota Citizen and Scientific Council for the Restoration and Preservation of Bacalar Aquifer and Lagoon System, setuju.