Belajar gaya hidup berkelanjutan dari pengemudi perahu di kanal-kanal Norfolk Broads Inggris

Jessica Vincent

BBC Travel

35 menit yang lalu

Sumber gambar, Helen Storer/Getty Images

Tradisi pelayaran di Norfolk terus membentuk identitas budaya di wilayah Inggris itu, dengan orang-orang yang bersemangat di Norfolk Broads bekerja menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Posisi kami sangat dekat sekali sehingga saya hampir bisa menyentuhnya.

Layar putih besar kapal itu, terbentang seperti sayap angsa yang siap berperang, ditarik kencang oleh embusan angin yang tak terduga dan kami berlayar hampir menabrak sebuah speedboat yang berlabuh di tepi sungai."Quant!" teriak Dean Howard, kapten kami, dari kemudi.Para kru mulai beraksi, berlari melintasi geladak untuk mendorong tongkat kayu, atau quant, yang ukurannya sepanjang perahu itu sendiri ke dalam air.

Menggunakan kekuatan tubuh mereka, para anggota kru mendorong alat setir itu ke dasar sungai berlumpur di bawah dalam upaya mengubah arah kapal seberat 15 ton kayu itu dalam beberapa detik.Kami menahan napas: tidak ada yang terjadi.

Namun perahu sebesar ini membutuhkan kesabaran.

Dan dengan keanggunan seorang penari balet, kapal sepanjang 52 kaki ini berbelok pada momen-momen akhir, hampir menabrak speedboat yang berlabuh itu.

Mengungkap sejarah kanal Norfolk

Saya sedang mengarungi Norfolk Broads, lahan basah di timur Inggris dengan jalur air yang lebih mudah dilayari daripada Venesia atau Amsterdam, sebagai penumpang White Moth, sebuah kapal wherry kayu ek lebar dan kokoh yang khas milik Norfolk Broads.Dengan lebih dari 125 mil sungai dan danau bebas yang membentang di seluruh wilayah Norfolk dan Suffolk, Broads adalah jaringan yang begitu besar sehingga, hingga pada tahun 1950-an, tempat ini dianggap sebagai sebuah fenomena alam.Hanya ketika ahli botani Inggris Joyce Lambert menemukan bahwa sebagian besar danau memiliki dinding tegak lurus dan dasar datar, sejarah Broads ditulis ulang.Penelitian lebih lanjut oleh University of Cambridge menemukan bahwa lahan basah terlindung terbesar di Inggris ini sebenarnya telah digali dengan tangan oleh penggali gambut pada abad pertengahan antara abad ke-12 dan ke-14.Selama berabad-abad berikutnya, galian gambut itu menjadi jaringan perdagangan penting untuk salah satu wilayah paling makmur di Inggris (King's Lynn, satu jam di utara Broads, adalah pelabuhan Hanseatic League utama antara abad ke-13 dan ke-15, membawa banyak pedagang kaya ke tepi daratannya).Pada abad ke-17, kapal yang dirancang khusus yang dikenal sebagai wherry dibangun untuk mengangkut alang-alang, kayu dan, selama Perang Saudara Inggris, tentara dan amunisi juga menyurusi Broads - serta, jika kondisinya tepat, dibawa menuju dan diangkut dari kapal yang berlabuh di sepanjang pantai Norfolk .Mampu membawa hingga 40 ton dan dirancang sempurna untuk perairan dangkal Broads yang terlindung, wherry tetap menjadi bentuk transportasi utama di Norfolk dan Suffolk selama dua abad.

Sumber gambar, Wherry Yacht Charter Keterangan gambar, Quant digunakan untuk mendorong atau memutar perahu di perairan dangkal Norfolk Broads.

Pengenalan moda transportasi yang lebih efisien seperti kereta api dan truk jalan bertenaga uap di akhir abad ke-19, bagaimanapun, menandai berakhirnya perdagangan di Norfolk yang menggunakan wherry.

Pengalihan fungsi wherry

Saat peluang perdagangan menurun, para tukang wherry yang berpikiran maju mengubah perahu mereka selama musim panas, menambahkan jendela di bawah dek dan membagi ruang tunggu menjadi kabin untuk masuknya wisatawan Victoria yang tiba dari London dengan kereta uap.Perahu yang luas sangat itu menjadi sangat populer sehingga menjelang Perang Dunia Kedua, sekitar 100 kapal pesiar wherry yang dibangun secara khusus, dilengkapi dengan kabin mewah dan piano untuk hiburan (White Moth masih memiliki piano), telah menggantikan semua kapal perdagangan di Broads.Tetapi bahkan aspek hiburan itu pun tidak dapat bertahan lama.

Ketika liburan ke luar negeri menjadi lebih populer di tahun 1960-an dan 70-an, dan kapal-kapal kecil yang mahal perawatannya diganti dengan speedboat sewaan sendiri, banyak wherry yang hancur atau dibiarkan rusak.Saat ini, hanya ada delapan wherry Norfolk yang dapat berlayar - lima di antaranya, termasuk White Moth, dimiliki oleh Wherry Yacht Charter, sebuah organisasi nirlaba yang menjalankan pelayaran sewaan di atas kapal wherry untuk mendanai konservasinya.Saat keluar dari bahaya dan dihadapkan dengan sungai terbuka yang tenang di depan, White Moth mengarungi kami perlahan menyusuri Sungai Bure saat kami berbaring di geladak.Jauh dari para pelancong yang mengaduk-aduk sungai dengan speedboat sewaan, saya memejamkan mata dan berusaha mendengarkan musik alam Broads: gemerisik layar kain yang tertiup angin; ketukan lembut air pada kayu; desir angin samar seekor burung, mungkin burung kicau buluh atau burung layang-layang, melayang di antara pepohonan yang diselimuti kabut, air biru keabu-abuan naik dan turun seperti perak cair."Perahu-perahu ini adalah sejarah hidup, tetapi juga merupakan cara untuk lebih dekat dengan alam," kata Bill Housden, yang bekerja sukarela sebagai tukang teh untuk Wherry Yacht Charter 20 tahun lalu dan sekarang menjadi bendahara dan salah satu nakhoda."Wherries sangat tenang dan bergerak lambat sehingga burung bahkan hinggap di samping dan berang-berang berenang beberapa meter dari kita. Sulit untuk dijelaskan, tetapi perasaan menjadi bagian dari alam yang mulus itu sangat istimewa."Ketika saya bertanya mengapa penting bagi wherry tetap berada di airdaripada di dalam museum, terlepas dari biaya operasionalnya, dia menjawab: "Akan ada saatnya kita harus memikirkan kembali cara kita hidup di Inggris."Ketika itu terjadi, kita akan membutuhkan pengetahuan dari orang-orang yang hidup lebih berkelanjutan daripada kita."Ada yang bilang kita terjebak di masa lalu, tapi saya pikir kita melihat ke masa depan - masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan di mana kita bekerja dengan alam, bukan melawannya."

Sumber gambar, Wherry Yacht Charter Keterangan gambar, Kapal wherry merupakan kendaraan air khas Norfolk Broads - dan White Moth adalah salah satu kapal layar terakhir yang masih bertahan.

Sama bersemangatnya melestarikan peran Broads dalam menciptakan budaya yang lebih sadar lingkungan di Inggris adalah Nicola Hems, kurator The Museum of the Broads sejak 2011."Dibandingkan dengan taman nasional lain di Inggris, Broads kurang dihargai," kata Hems, sambil menunjukkan replika wherry dari museum dan poster liburan Norfolk Broads dari tahun 1950-an.

"Ini adalah ekosistem yang unik dan rapuh dengan sejarah yang kaya, namun kami tidak berbuat cukup untuk melindunginya."Meskipun menjadi rumah bagi lebih dari seperempat hewan dan tanaman air paling langka di Inggris, termasuk kupu-kupu Swallowtail dan tanaman naiad berdaun holly, limbah dan pupuk yang tidak diolah selama beberapa dekade telah mencemari air dan membahayakan spesies endemiknya.

'Bukan hanya tentang alam dan sains'

Banjir dan naiknya permukaan air laut juga menjadi perhatian.

Meskipun Norfolk Wildlife Trust telah memulai proyek bio-manipulasi dan pembangunan kembali untuk mengatasi dampak polusi dan perubahan iklim, Hems percaya bahwa membuat publik jatuh cinta pada Broads adalah kunci untuk kelangsungan hidupnya."Broads bukan hanya tentang alam dan sains - ini tentang manusia. Mereka dibuat oleh orang biasa, dan mereka juga perlu dilindungi oleh orang biasa.

Saya harap dengan menghidupkan Broads di museum ini, lebih banyak orang akan menghargai betapa istimewanya saluran air Norfolk dan ingin melindunginya."Ketika saya bertanya peran apa yang menurutnya dimainkan wherry dalam kelangsungan hidup di Broads, Hems menjawab: "Museum dapat mengajari Anda sejarahnya, tetapi keluar ke air adalah apa yang membuat Anda jatuh cinta pada Broads."Sementara wherry baru saja muncul kembali sebagai kapal pesiar, satu jam di utara Broads, perusahaan Coastal Exploration Company, yang menawarkan perjalanan berlayar di sepanjang pantai utara Norfolk dengan kapal kepiting kayu tahun 1950-an, mengambil satu langkah lebih jauh.Terinspirasi oleh sejarah King's Lynn Hanseatic League - serikat pedagang yang memperdagangkan wol, kain, dan garam di Laut Utara dan Baltik antara abad ke-13 dan ke-15 - perusahaan petualangan itu baru-baru ini mengirimkan kargo dengan layar antara Wells-next-the-sea dan King's Lynn untuk pertama kalinya dalam 600 tahun.

Sumber gambar, AFP Keterangan gambar, Wherry digunakan sebagai moda transportasi utama di Norfolk dan Suffolk selama dua abad.

"Cara kami mengirimkan barang di Inggris harus berubah," kata Henry Chamberlain, pendiri Coastal Exploration dan Royal Marine, saat kami berlayar ke rawa-rawa garam ungu lavender di utara Norfolk."Jalanan kami penuh; perairan kami tercemar. Kami perlu menemukan cara untuk berbuat lebih baik."Perusahaan Coastal Exploration sejauh ini hanya mengirimkan bir Barsham Brewery yang berbasis di Wells ke King's Lynn tetapi berharap bahwa tonggak sejarah besar ini akan mendorong lebih banyak bisnis lokal untuk ikut serta."Ada banyak pembicaraan tentang makanan bersumber berkelanjutan di negara kita," kata Chamberlain."Tapi bagaimana dengan makanan yang dikirim secara berkelanjutan? Ini adalah mata rantai yang hilang dalam rantai keberlanjutan kami."Terlepas dari tantangannya, Wherry Yacht Trust dan Coastal Exploration Company percaya bahwa mempromosikan transportasi bebas karbon, baik itu untuk kesenangan atau perdagangan, adalah kunci untuk memastikan salah satu hutan belantara besar terakhir di Inggris tetap ada di sini untuk generasi mendatang.Saat kami berlayar ke laut abu-abu yang bergolak, rambut saya kusut dengan garam laut dan wajah saya berlumuran hujan, saya akhirnya mengerti sesuatu yang Chamberlain katakan kepada saya sebelumnya: "Hanya ketika kita mengalami alam dengan segala keindahannya yang mentah dan tak terduga, kita akan benar-benar ingin menyelamatkannya."

Sumber gambar, Helen Storer/Getty Images

Baca juga:

