Kota pencakar langit kuno di Yaman yang 'di ambang kepunahan'

Ulrike Lemmin-Woolfrey

BBC Travel

23 menit yang lalu

Sumber gambar, Getty Images

Melangkah melintasi Bab-al-Yaman, gerbang besar yang memungkinkan akses ke kota tua Sana'a, layaknya melangkah melalui portal ke dunia lain.

Bangunan tinggi dan ramping berdesakan di jalan sempit yang menghubungkan kebun buah dan sayur yang rimbun dengan souq kuno tempat keledai dijual hingga kini.

Saya melihat tukang kunci memperbaiki kunci logam besar yang membuka pintu kayu yang mengesankan; penjual yang menjual pir dari gerobak, dan tukang roti lokal menarik roti oven tradisional yang dibuat di tanah.

Di sebuah ruangan kecil, seekor unta berjalan memutar dengan susah payah menggerakkan batu giling menghancurkan biji wijen.

Namun terlepas dari semua rangsangan visual, arsitektur lah yang mendominasi pemandangan.

Sana'a dipenuhi dengan bangunan yang tidak seperti tempat lain di dunia.

Di permukaan jalan, di mana dinding bata lumpur hanya dipecah oleh pintu kayu besar, seringkali tidak banyak yang bisa dilihat.

Tetapi ketika saya melihat ke atas, saya menyadari bangunan-bangunan ramping ini, beberapa dengan hanya satu atau dua kamar di lantai, menjulang tinggi ke langit.

Sementara lantai bawah, di permukaan jalan, tidak berjendela karena digunakan sebagai kandang hewan atau ruang kerja, jendela berornamen yang lebih tinggi ditutupi oleh kaca patri atau oleh layar mashrabiya halus yang melindungi privasi perempuan di dalamnya.

Bingkai jendela dan jalur di antara lantai ditandai dengan kapur putih, kontras dengan latar belakang berwarna lumpur, menciptakan efek rumah roti jahe.

Banyak yang memiliki teras atap, yang berfungsi ganda sebagai ruang hiburan serta kamar tidur luar ruangan pada malam yang hangat.

Kemegahan bangunan, bersama dengan kepraktisannya yang sederhana, dibuat untuk visi arsitektur yang menginspirasi.

Dari gang, hampir tidak mungkin mengukur ketinggian sebenarnya dari bangunan-bangunan ini, tetapi ketika saya mencapai souq, saya dapat melihat bahwa beberapa bangunan itu tingginya hingga tujuh lantai.

Saya naik ke atap lantai tujuh yang telah diubah menjadi kafe; Kota Tua terletak di bawah saya, tetapi bangunan-bangunan di sekitarnya sebagian besar setinggi yang saya tempati, membangkitkan sensasi aneh dikelilingi oleh gedung pencakar langit.

Saya hampir bisa berada di Dubai atau New York, hanya saja konstruksi ini berusia antara 300 dan 500 tahun dan dibangun dari lumpur.

Beberapa gedung pencakar langit Yaman dapat mencapai ketinggian sekitar 30 m, dan gedung pencakar langit modern pertama di Chicago hanya sedikit lebih tinggi dari itu.

Sumber gambar, MaciejStangreciak/Getty Images Keterangan gambar, Di permukaan jalan, bangunan sering kali tidak memiliki jendela karena digunakan sebagai tempat perlindungan hewan atau ruang kerja

Konstruksi bangunan menjulang yang serupa tersebar di Yaman, mulai dari yang ada di desa-desa kecil hingga kota-kota besar, seperti Shibam yang terkenal, yang pada tahun 1930-an dijuluki "The Manhattan of the Desert" oleh penjelajah Anglo-Italia Dame Freya Stark; atau Dar-al-Hajar yang didekorasi dengan indah, Istana Batu Imam.

Gaya arsitektur pencakar langit Yaman begitu unik sehingga kota Zabid, Shibam, dan Kota Tua Sana'a telah diakui sebagai situs Warisan Dunia UNESCO, dengan tradisi yang setidaknya berasal dari abad ke-8 dan ke-9, menurut Trevor Marchand, profesor antropologi sosial di London's School of Oriental and African Studies (SOAS) dan penulis Architectural Heritage of Yemen - Buildings That Fill My Eye.

Penanggalan yang tepat hampir tidak mungkin, karena bangunan bata lumpur atau adobe ini perlu terus-menerus ditambal dan dipugar agar tetap kuat, tetapi "sumber abad pertengahan memberi tahu kita bahwa Istana Ghumdam di Sana'a, yang diduga dibangun di abad ke-3 SM dan kursi penguasa Saba kuno Yaman, setinggi 20 lantai dan didekorasi dengan rumit," kata Marchand.

Apa yang membuat gedung pencakar langit Yaman begitu unik adalah karena hingga kini masih digunakan, sama seperti ratusan tahun yang lalu.

Di Kota Tua Sana'a, misalnya, sementara beberapa telah diubah menjadi hotel dan kafe, sebagian besar masih digunakan sebagai tempat tinggal pribadi.

"Sebagai anak-anak, kami akan bermain sepak bola di gang sempit dan sebagai remaja kami akan menyesap kopi di bawah kaca patri yang cerah," kata Arwa Mokdad, advokat perdamaian untuk Yayasan Bantuan dan Rekonstruksi Yaman.

Saat saya berkeliling Yaman, mengagumi kota-kota pencakar langit ini, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa orang Yaman membangun gedung-gedung tinggi ini, mengingat hamparan gurun yang luas di negara mereka.

Salma Samar Damluji, arsitek dan penulis The Architecture of Yaman and its Reconstruction mengatakan kepada saya bahwa konstruksi, pada kenyataannya, secara tradisional terbatas pada situs kecil, yang berarti bangunan harus vertikal.

"Kota-kota memiliki tembok luar, yang disebut Sur, dan batas lebih jauh dari padang pasir," katanya, menjelaskan bahwa tidak hanya tembok dan gurun di sekitarnya yang menjadi penghalang bagi perkembangan kota, tetapi setiap ruang yang layak untuk pertanian dianggap juga berharga untuk dibangun, sehingga membangun ke atas, dalam kelompok yang terbentuk rapat, adalah pilihan yang lebih disukai.

Itu juga kebutuhan akan perlindungan yang membuat pemukiman Yaman berkerumun bersama daripada tersebar di seluruh negeri.

Tinggal di gurun yang tidak ramah, keamanan dan kemampuan untuk melihat musuh yang mendekat, bersama dengan kemampuan untuk mengunci gerbang kota di malam hari, harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan kota.

Sumber gambar, Craig Pershouse/Getty Images Keterangan gambar, Istana Dar al-Hajar yang monumental di Yaman dibangun di atas puncak menara batu alam

"Faktor penting yang berkontribusi terhadap sejarah rumah menara Yaman adalah kebutuhan akan keamanan terhadap pasukan invasi, serta selama masa sengketa suku lokal atau perang saudara," jelas Marchand.

Dibangun menggunakan bahan-bahan alami, gedung-gedung tinggi Yaman sangat berkelanjutan dan sangat cocok untuk iklim gurun Arab yang panas dan kering.

Teras atap berfungsi ganda sebagai kamar tidur terbuka, sementara tirai di jendela mengundang angin sepoi-sepoi untuk masuk ke dalam rumah, sekaligus memungkinkan cahaya tetapi tidak terlalu panas.

"Tanah yang tidak dibakar adalah massa termal yang luar biasa," tambah Ronald Rael, profesor arsitektur di UC Berkeley yang mengkhususkan diri pada bangunan yang terbuat dari lumpur, dan dia sendiri tinggal di rumah kakek buyutnya di Colorado selatan.

Ia menjelaskan bahwa "baik menyerap dan melepaskan panas secara perlahan. Pada siang hari, saat matahari menyinari dinding, panas dari matahari perlahan menyerap ke dalam dinding."

"Saat malam tiba, panas itu perlahan dilepaskan, [membantu] bangunan tanah tetap pada suhu yang nyaman."

Efek alami yang sederhana ini telah membuat bangunan adobe masih populer hingga saat ini dan menjelaskan ketahanan arsitektur lumpur Yaman.

Hebatnya, konstruksi biasanya tidak menggunakan perancah.

Sebagai gantinya, pembangun ahli akan memulai dengan fondasi batu, seringkali sedalam 2m, di mana batu bata lumpur diletakkan dalam ikatan yang berjalan, yang berarti satu batu bata tumpang tindih dengan dua di atasnya.

Mereka kemudian perlahan-lahan membangun ke atas, menempatkan balok kayu untuk kekuatan dan menambahkan lantai yang terbuat dari bahan kayu dan palem saat mereka naik lebih tinggi.

Scaffolding umumnya baru digunakan di kemudian hari, setelah rumah selesai dibangun dan perlu diplester ulang atau direstorasi.

Namun, menurut Damluji, keterampilan membangun ini berada di ambang kepunahan.

"Kami sedang mencari struktur yang dapat bertahan hingga 300 tahun atau lebih. Bangunan enam dan tujuh lantai dibangun dari bata lumpur yang dikeringkan dengan cara yang tidak dapat dibangun oleh arsitek kontemporer saat ini."

Sumber gambar, DavorLovincic/Getty Images Keterangan gambar, Dikenal sebagai "The Manhattan of the Desert", kota berdinding Shibam dari abad ke-16 diberi status Warisan Dunia pada tahun 1982

Untuk mencegah pengetahuan ini hilang, Damluji bekerja sama dengan Yayasan Arsitektur Dawan, yang berusaha untuk melestarikan metode pembangunan ini, mendorong penggunaan bahan dan metode tradisional daripada kenyamanan modern.

Bangunan-bangunan bersejarah juga berada di bawah ancaman erosi angin yang terus-menerus, perang, dan perjuangan ekonomi yang menghalangi keluarga untuk merawat rumah mereka yang rapuh dengan baik.

Pada tahun 2020, UNESCO mensurvei ada sekitar 8.000 keajaiban arsitektur ini dan memulihkan 78 yang berada di ambang kehancuran.

UNESCO melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan bangunan sebanyak mungkin, tetapi sulit dalam situasi saat ini.

"Ini adalah pengalaman yang mengerikan untuk menyaksikan sejarah berubah menjadi puing-puing," kata Mokdad.

"Kehancuran ini adalah kerugian bagi seluruh umat manusia."

Ia menambahkan: "Di tempat lain, bangunan-bangunan ini akan menjadi bagian museum, tetapi di Yaman mereka tetap menjadi rumah."