Keajaiban sawah terasering multi-generasi Suku Hani di China, 'harmoni ribuan tahun antara manusia dengan alam'

36 menit yang lalu

Sistem irigasi secara adil

"Air terus mengalir dari lanskap ini sepanjang waktu," ujar seorang ahli etnografi AS, Jim Goodman, yang juga penulis buku Yunnan: China South of the Clouds.