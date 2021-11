Varanasi: Kota tersuci dan pusat makanan vegetarian tertua di dunia di India, 'di mana dilarang menyajikan daging'

17 menit yang lalu

Siwa, dewa vegetarian

Bangkitnya makanan vegetarian

Menu vegetarian yang melimpah

Versi bahasa Inggris dari artikel ini Where it's forbidden to serve meatbisa Anda baca di laman BBC Travel.