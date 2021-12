Kosmodrom Baikonur, bandar antariksa tertua di dunia yang menerbangkan Yuri Gagarin ke luar angkasa

sejam yang lalu

Gurun dengan iklim ekstrim

Petualangan ideologis dan isu militer

Dalam bukunya, Beyond: Astonishing Story of the First Human to Leave Our Planet and Journey into Space, Stephen Walker menulis bahwa penjelajahan ruang angkasa adalah petualangan ideologis dan sebuah isu militer.