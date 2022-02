Cerita kapal pengangkut budak terakhir dari Afrika ke Amerika Serikat

Namun temuan itu ternyata penanda palsu. Meski begitu, penemuan itu menghidupkan kembali minat dan menyebabkan pencarian ekstensif yang melibatkan banyak pihak, termasuk oleh Komisi Sejarah Alabama, National Geographic Society, Search Inc, dan The Slave Wrecks Project.

Kami memulai tur di sebidang tanah di tepi Sungai Mobile ini, di bawah jembatan antarnegara bagian yang menjulang tinggi. Di sinilah sekelompok keturunan penyintas kapal budak Clotilda bertemu setiap tahun dalam Festival Under the Bridge mereka.

Dia juga berperan menjadi produser dalam film dokumenter yang akan segera tayang, berjudul The 110: The Last Enslaved Africans Brought to America. Film ini berkisah tentang para penyintas kapal Clotilda.