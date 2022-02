Menjelajahi Pilbara, 'tempat tertua di Bumi' berusia 3,6 miliar di Australia Barat

37 menit yang lalu

Lapisan bumi paling kuno

"Hal unik tentang lanskap Pilbara bukan hanya usianya, tetapi juga kondisi pelestariannya yang luar biasa," kata Martin Van Kranendonk, profesor geologi di The University of New South Wales, yang telah bertahun-tahun memetakan dan mempelajari Pilbara.