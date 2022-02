Matanzas, kelahiran kembali kota kuno termasyhur di Kuba yang sempat terbengkalai

Pada 1860-an, kota itu telah berubah menjadi kota terbesar kedua di negara itu setelah Havana, dan otoritas lokal yang terpikat membaptisnya sebagai "Athens of Cuba" untuk menghormati kehidupan budaya yang elegan serta banyaknya penyair dan penulis lokal.

Kota ini menjadi tuan rumah Universal Exhibition tahun 1881 yang mempromosikan seni dan teknologi yang menarik delegasi dari AS dan Spanyol.

Dan kemudian, akhirnya, sesuatu berubah. Pada 2018, pihak berwenang Kuba, yang sebagian didukung oleh Eusebio Leal, arsitek proyek rehabilitasi Old Havana yang sukses pada 1990-an dan 2000-an, memutuskan untuk menghormati ulang tahun ke-325 Matanzas dengan program pengakuan dan restorasi.

"Selama bertahun-tahun, saya telah berbicara dengan orang-orang di Havana tentang membawa Biennial ke Matanzas," jelas Campos Pons, yang karyanya diakui secara internasional, menjadi koleksi di Museum of Modern Art di New York dan Victoria and Albert Museum di London.