Mengungkap misteri suku kuno Karibia dari 2.000 tahun lalu yang 'tersembunyi' di Republik Dominika

15 menit yang lalu

Menggali 'El Pozito'

"Mereka adalah penemu sebenarnya Karibia tetapi mereka menerima perhatian paling sedikit dari para arkeolog," kata Dr Reniel Rodríguez-Ramos, profesor arkeologi di University of Puerto Rico di Utuado.

Analisis DNA yang mengejutkan

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, The mysterious people of the Caribbean, bisa Anda baca di laman BBC Travel.