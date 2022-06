Masakan Peranakan: Menu khas Asia Tenggara multikultural dengan sejarah 600 tahun

Penuh warna dan bumbu

Di bawah sistem patriarki, perempuan bertanggung jawab atas rumah. Mereka memasak dengan gaya yang mereka pelajari dari ibu-ibu mereka yang Melayu dan Indonesia: banyak semur dan kari yang dimasak dengan banyak bumbu dan aroma lokal - seperti serai, jahe biru, daun pandan - yang membantu mengawetkan makanan di iklim tropis tanpa pendingin, kata Lee Geok Boi, penulis In A Straits-Born Kitchen dan buku masak lainnya.

"Para istri setempat mengubah hidangan [tradisional China] menjadi babi pongteh [sup babi rebus] dan mah mee [mie seafood tumis], yang citarasanya lebih kuat dan bervariasi daripada hidangan Fujian [provinsi di tenggara Cina] asli," ujar Violet Oon, koki Peranakan yang mengelola beberapa restoran ternama di Singapura seperti National Kitchen by Violet Oon Singapore dan Violet Oon Singapore at Jewel.