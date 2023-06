Menginap di rumah beratap jerami berusia 150 tahun di Desa Miyama, Jepang

'Kayabuki no Sato', salah satu dari 57 desa Miyama, memiliki banyak kluster rumah beratap jerami di Jepang.

"Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentang alam yang terdiri dari mozaik berbagai jenis ekosistem, termasuk hutan sekunder, lahan pertanian, kolam irigasi dan padang rumput, serta pemukiman manusia," jelas Maiko Nishi, peneliti di United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability di Tokyo. "Gagasan inti dari satoyama adalah masyarakat yang selaras dengan alam."