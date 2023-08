Empat kota terbaik untuk pelancong dengan disabilitas

Pada 2018 saja, golongan disabilitas menyumbang sekitar £15,3 miliar pada turisme Inggris ; sementara 27 juta pelancong di dengan disabilitas di AS melakukan 81 juta perjalanan dan menghabiskan $58,7 miliar pada tahun yang sama.

Survei oleh Valuable 500 terhadap 3.500 ODD di lima negara – AS, Britania Raya, Australia, China, dan Jepang – seputar kebiasaan dan pengalaman wisata mereka memberikan pemahaman berharga tentang persoalan ini.

Singapura

Gardens by the Bay di Singapura sepenuhnya dapat diakses dengan kursi roda.

Salah satu tempat wisata utama di Singapura, Gardens by the Bay , kompleks pameran hortikultura yang unik dan memikat, sepenuhnya dapat diakses dengan kursi roda.

Ada layanan antar-jemput gratis untuk pengguna kursi roda; ada juga rental kursi roda dengan tarif $2 (sekitar Rp30.000) per hari - pertanda semakin pentingnya wisata lintas generasi, khususnya di kalangan warga Asia.

Las Vegas

Ekonomi pengunjung - bukan hanya pariwisata, tetapi juga pasar MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) - sangat penting bagi Las Vegas.

Dengan satu dari empat orang dewasa di AS hidup dengan disabilitas (61 juta orang), ini adalah jumlah yang signifikan.

Banyak hotel di Las Vegas juga memiliki spesialis American with Disabilities Act (ADA), undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap kaum disabilitas, yang ditugaskan untuk membantu para tamu penyandang disabilitas - dan memastikan hotel tersebut tidak melanggar ADA.

Hampir 60% responden AS untuk survei Valuable 500 menominasikan Las Vegas karena kota itu menawarkan beragam akomodasi yang dapat diakses, dan hampir 50% untuk kedekatan akomodasi dengan atraksi.

Atraksi utama kota lainnya juga dapat diakses oleh pengunjung dengan disabilitas, termasuk High Roller Ferris Wheel (roda observasi tertinggi di dunia), balon udara panas dan SlotZilla Zip Line dan Zoomline, diulas oleh Morris. Bahkan Anda bisa main go kart dengan kontrol tangan.

Sydney

Julie Jones, administrator grup Facebook Accessible Sydney dan penerbit Travel Without Limits , satu-satunya majalah cetak di dunia yang didedikasikan untuk perjalanan bagi kaum disabilitas, memuji aksesibilitas kota Australia.

Selain laman aksesibilitas Transport New South Wales, kota itu juga memiliki situs web Accessible Sydney yang penuh dengan informasi berguna yang disusun secara tematis: museum dan galeri; sejarah dan warisan; aktivitas luar ruangan dan satwa liar; atraksi bucket-list ; dan berkeliling.

London

Kepala pemasaran AccessAble, Carrie-Ann Lightley - pengguna kursi roda dan mantan layanan informasi di Tourism for All UK - berpandangan realistis namun tetap optimis:

"Saya bisa pergi ke stasiun kereta bawah tanah manapun dan menggunakan layanan turn-up-and-go yang disediakan Transport for London: seorang anggota staf akan memandu saya masuk ke stasiun dan mengantarkan saya ke jalur yang tepat, anggota staf lainnya akan menemui saya di stasiun tujuan dan menuntun saya ke pintu keluar, sehingga saya tidak perlu khawatir."

Sementara pengunjung dapat menggunakan laman aksesibilitas Transport for London untuk informasi akses yang lebih komprehensif, termasuk peta aksesibilitas yang dapat diunduh serta perangkat untuk merencanakan perjalanan, Wyatt mengandalkan aplikasi TFL GO, "aplikasi yang sangat berguna dan mudah diakses yang memungkinkan Anda untuk merencanakan perjalanan serta menggunakan kategori bebas-tangga untuk memberi Anda rute yang paling mudah diakses via bus dan kereta bawah tanah di seluruh London".