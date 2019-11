Kursi roda dengan 'kekuatan super'

Hak atas foto iBot Prototype Image caption Purwarupa iBot, kursi roda segala medan.

Kursi roda di masa depan akan makin canggih dan membantu kita melakukan hal-hal yang di masa sekarang atau masa lalu hampir tak mungkin dilakukan.

Seperti apa bentuknya dan apa saja kemampuannya?

Untuk petualang

Toyota Motor Corp, yang tahun lalu menanam uang US$1 miliar untuk prakarsa robotik dan kecerdasan buatan, mengumumkan bekerja sama dengan Deka Research dan Development milik Dean Kamen untuk mengembangkan lebih jauh kursi roda iBot yang dibuat tahun 1999.

iBot adalah kursi roda bermotor four-wheel-drive yang mampu berjalan di medan kasar dan memanjat tangga.

Hak atas foto BBC Autos Image caption Bisa sama tinggi dengan orang dewasa berdiri.

Pemilik hak sebelumnya Johnson & Johnson memproduksi kursi roda itu dari tahun 2003 hingga 2009.

Mereka menghentikan produksinya dan ini diprotes oleh para penggemarnya juga oleh para pencinta benda robotik yang membayangkan sistem pengendali iBot yang serbaguna sebagai dasar bagi robot domestik yang tangguh.

Mengutip batasan sertifikasi dari pemerintah Amerika Serikat, Johnson & Johnson tidak pernah menjual platform mereka kepada pembuat perangkat robotik.

Bergerak lincah

Mesin buatan Toyota/Deka ini ditandai dengan kemampuan “berdiri” di dua roda, bisa menambah ketinggian pengguna untuk menjangkau, misalnya, lemari dapur atau buku di rak.

Hak atas foto BBC Autos Image caption Bisa menaiki tangga.

Posisi berdiri juga membuat pengguna tidak terlalu merasa terikat dengan ketinggian kursi ketika bercakap-cakap dengan orang dewasa sambil berdiri.

Untuk mencapai ketinggian yang diinginkan, mesin ini mengalihkan kerangka four-wheel-nya, mengangkat roda bagian depan dan berdiri seimbang di dua roda belakang.

Segway

Jika kemampuan keseimbangan iBot's two-wheel tampak sama, itu karena kerangka gyroscopic yang diciptakan Kamen telah menginspirasi kendaraan semacam ini, yaitu Segway yang demikian dicintai oleh petugas keamanan pusat perbelanjaan dan turis-turis di pantai.

Hak atas foto BBC Autos Image caption Mampu melalui medan berat.

Ketika dalam pengembangan, iBot's dijuluki sebagai "Fred" dari nama Fred Astaire; dan nama asli Segway adalah "Ginger" dari Ginger Rogers, pasangan Fred Astaire dalam film-film mereka.

Berapa harganya?

Toyota dan DEKA belum mengumumkan harga iBot 2.0, tetapi versi asli harganya sampai US$25.000 (sekitar Rp339 juta).

Sebagai perbandingan, kursi roda bermotor biasa harganya US$3.500 (sekitar Rp47,5juta).

