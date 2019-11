Apakah memang ada kiat untuk sukses?

Hak atas foto Getty Image caption Ingin sukses? Dengarkan apa kata rekan dan staf Anda, juga jangan segan meminta bantuan dari mereka, kata Goldsmith.

Sudah banyak artikel atau buku yang mengupas tuntas rahasia untuk menjadi pebisnis, bos, atau manajer hebat.

Tulisan ini tak bermaksud untuk menandingi artikel atau buku-buku yang dimaksud, tapi lebih untuk menambah wawasan Anda, disarikan dari pandangan para pelaku bisnis, seperti yang mereka tulis di situs LinkedIn Influencers.

Berikut beberapa kiat untuk sukses di dunia usaha.

James Altucher, pengusaha

Altucher membagikan pengalaman melalui tulisan soal rahasia di balik orang-orang sukses, di antaranya adalah tak takut mengalami kegagalan.

Hidup ini adalah eksperimen, kata Altucher, dan kegagalan akan membuat kita menjadi pribadi dan pebisnis yang lebih baik.

“Ketika Anda gagal, maka Anda akan terus berusaha memperbaiki, sehingga didapat hasil yang lebih baik, yang lebih sempurna, atau setidaknya sesuai dengan harapan,” kata Altucher.

Hak atas foto Getty Image caption Mereka yang sukses berusaha melampaui target, bukan sekedar memenuhi target.

Hal selanjutnya yang akan menjamin kesuksesan adalah selalu berusaha melampaui target.

Di tengah persaingan yang sangat ketat, semua orang berusaha memenuhi target. Jika Anda memenuhi target, Anda tidak akan berbeda dengan para pesaing Anda.

Di sinilah pentingnya tak sekedar memenuhi target.

Yang tidak kalah penting adalah mengakui peran atau pekerjaan orang lain. Dengan begitu Anda akan dihargai.

Rahasia lain untuk sukses adalah selalu siap dengan buku catatan, siapa tahu tiba-tiba terlintas ide brilian.

Dengan mencatat ide-ide ini, Anda jelas tidak akan lupa karena punya catatannya.

“Banyak orang mengatakan punya ide hebat dan mereka yakin tak akan melupakannya, tapi ide itu lenyap begitu saja hanya karena mereka lupa,” kata Altucher.

Marshall Goldsmith, penulis dan motivator

Banyak orang mengatakan punya ide hebat dan mereka yakin tak akan melupakannya, tapi ide itu lenyap begitu saja hanya karena mereka lupa. James Altucher

Goldsmith mengatakan permintaan akan manajer, direktur dan kepala eksekutif naik tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini membuat para eksekutif yang direkrut tak punya waktu banyak menerapkan kebijakan atau strategi yang diinginkan untuk membuat perusahaan sukses.

“Sementara pada saat yang sama, ekspektasi terhadap Anda sangat besar,” kata Goldsmith dalam artikel yang ia beri judul 8 Kebiasaan Orang-Orang Sukses.

Di tengah berbagai tuntutan dan juga waktu yang relatif sempit ini, Anda juga harus mengasah kepiawaian Anda memimpin perusahaan.

Dalam situasi seperti ini, ada kiat untuk sukses, kata Goldsmith, yaitu memaksimalkan orang-orang di sekitar kita dan tidak enggan untuk meminta bantuan.

“Anda harus bisa mendapatkan dukungan dari mereka,” katanya.

Selain memaksimalkan orang-orang di sekitar kita, Goldsmith menyarankan agar para manajer atau direktur selalu meminta masukan, mendengarkan apa kata orang, berpikir, melibatkan orang-orang lain secara aktif dan menindaklanjuti jika diperlukan.

“Jika Anda sering atau aktif melakukan tindak lanjut (follow up), pemegang saham akan melihat tindakan positif Anda mengerjakan masukan dari mereka,” katanya.

Sekilas terdengar sederdana, tapi hal-hal sederhana seperti ini bisa membawa perubahan besar, kata Goldsmith.

Tulisan ini dalam bahasa Inggris: Is there a checklist for success? bisa Anda baca di BBC Capital.