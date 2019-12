Bukti-bukti bahwa Ibu memang tahu segalanya

Hak atas foto Image caption Ibu beperan dalam mengajarkan kita untuk berkompromi, berbagi, dan hidup dengan orang lain.

Anda mungkin pernah mendengar hal ini, dari ibu Anda sendiri. Dan jika Anda memerlukan bukti-buktinya, inilah dia, bahwa ibu memang tahu jawaban untuk semua hal.

Kami melihat situs tanya jawab Quora untuk mendapatkan nasehat-nasehat terbaik dari kearifan para ibu, yang sebenarnya sudah lama mengalami penderitaan.

‘Bukan hanya kau’

“Cerdas dalam kesederhanaan,” kata seorang pengacara, Antone Johnson, untuk menggambarkan apa-apa yang disampaikan sang ibu. “Bukan hanya untukmu. Ambil nomor dan masuk antrean.”

Beberapa tahun lalu, dalam sebuah perdebatan besar antara ayah, saudara, dan saya, ibu kemudian mengatakan kepadaku ‘kamu mau benar atau mau hubungan yang baik? Ken Miyamoto mengenang sang ibu

Ibu Johnson mengajarkan bahwa orang lain sama pentingnya dengan kehidupan Anda. Gagasannya amat bernilai bagi anak-anak dalam belajar untuk berkompromi, berbagi, dan hidup dengan orang lain.

“Tidak ada kritikus sastra yang mengamati tahap demi tahap cerita tentang kehidupanmu,” tambahnya. “Orang lain juga terlalu sibuk dengan dirinya sendiri untuk memberi perhatian pada hal-hal yang memalukan darimu.”

Temukan dirimu sendiri

Sementara itu Shannon Holman -yang tumbuh dan besar sebelum dunia maya atau internet ditemukan- menulis bahwa nasehat yang paling sering namun 'mengerikan' dari orang tuanya adalah, “Pergi dan cari tahu sendiri.”

Dia menambahkan keluarganya beruntung bisa membeli seperangkat ensiklopedia.

Dia merasa beruntung untuk merasakan bahwa ‘dunia itu luas sehingga kita bisa mendapat tempat dan juga cukup besar, sehingga kita tidak diharapkan mengetahui semuanya.”

Hak atas foto Vyacheslav Direnko Image caption Ibu bisa memberi nasehat untuk menilai orang yang baik atau tidak baik.

“Jadi jika Ensiklopedia Dunia 1983 atau hal-hal lain tidak memberi semua jawaban kepada saya, maka hal itu mengajarkan bahwa tak masalah untuk mengajukan pertanyaan dan tidak mendapat mendapat semua jawaban. Dan itulah yang paling berharga yang saya pernah pelajari.”

Cara menemukan kepalsuan

Stephani Vardavas mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, ibunya menyarankan jika ingin mengetahui apakah seseorang itu baik atau tidak, 'amati cara orang itu dalam memperlakukan penjual, pelayan, dan orang-orang lain di bidang jasa'.

“Dia 100% benar dan saya tidak akan pernah melupakannya. Amat berguna untuk menyeleksi orang.”

Saya tahu Anda benar

Penulis Ken Miyamoto bercerita bahwa keluarganya saling mengasihi satu sama lain dan sering memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda, yang bisa menyebabkan 'banyak ketidaksepakatan dan adu argumentasi yang hebat, yang membuat ibu tersayang berada di tengah'.

Hak atas foto Divulgacao Image caption Nasehat perkawinan ibu, "Jika seorang pria tidak bisa membuat sandwich, biarkan dia kelaparan."

“Beberapa tahun lalu, dalam sebuah perdebatan besar antara ayah, saudara, dan saya, ibu kemudian mengatakan kepadaku ‘kamu mau benar atau mau hubungan yang baik?”.

Kini, jika dia merasa sedang terdesak, dia akan kembali mengingatnya, "tidak akan ada hubungan yang baik jika kau selalu mencari yang benar dalam hidup ini.”

Nasehat perkawinan

Michelle Roses mengingat beberapa saat sebelum dia berjalan ke altar perkawinan, ibu mertuanya mengatakan, “Michele, jika seorang pria tidak bisa membuat sandwich, biarkan dia kelaparan.”

Dia setuju sepenuhnya.

Baca tulisan asli dalam bahasa Inggris Here’s proof that mum really did know best dan berbagai tulisan lainnya di BBC Capital.