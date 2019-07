Apakah hijau warna paling alami?

Hak atas foto paul hobson.npl Image caption Burung kolibri mangga dada hijau

Lihatlah keajaiban dan kejayaan alam lewat satu warna.

Burung kolibri mangga berdada hijau bisa ditemukan di Meksiko tengah dan bagian utara Amerika Selatan. Burung jantan mudah dikenal dari bulu-bulu mereka yang hijau dan berkilau, sementara warna bulu burung betina lebih dekat ke warna perunggu-hijau.

Hak atas foto frans lanting mint image spl Image caption Bunglon panther.

Bunglon panther memamerkan variasi warna yang menakjubkan; reptil ini berubah warna saat kasmaran dan pembiakan. Warna bunglon jantan berbeda-beda dalam populasi berbeda, dari hijau zamrud ke pirus atau merah muda.

Hak atas foto alex hyde npl Image caption Sisik bunglon.

Bagi bunglon, warna bisa digunakan untuk penyamaran dan sarana komunikasi visual. Mereka bisa beradaptasi ke lingkungan yang berbeda dengan cepat dan untuk alasan-alasan sosial. Mereka memiliki sel-sel yang mengandung pigmen di lapisan kulit terluar mereka yang bisa mengecil dan membesar. Proses ini menyebabkan kulit mereka berubah warna.

Hak atas foto steve nichols npl Image caption Bulu merpati nikobar.

Merpati nikobar (Caloenas nicobarica) berbeda dengan merpati lain. Mereka adalah anggota satu-satunya dari keluarga mereka yang punya bulu indah dan warna-warni, sebagai tanda bahwa mereka tidak membutuhkan penyamaran. Ini karena mereka tidak punya banyak pemangsa alami. Merpati-merpati ini kebanyakan ditemukan di Asia Tenggara dan Pasifik.

Hak atas foto ingo arndt npl Image caption Ngengat sutra.

Ngengat sutra ahli dalam menipu. Saat dewasa, penampilan mereka mirip daun-daun coklat yang sudah mati, dan sebagai ulat, mereka juga bisa menipu pemangsa. Tubuh mereka yang hijau dan gemuk dengan mata palsu mereka membuat mereka tampak seperti ular.

Hak atas foto stephen dalton npl Image caption Kumbang daun.

Satu serangga yang sangat mengesankan adalah kumbang daun yang berkilau seperti permata. Panjangnya hanya 1 cm. Bagian luar mereka kelihatan biru-hijau berminyak.

Hak atas foto stephen dalton npl Image caption Kupu-kupu layang-layang.

Kupu-kupu ekor layang-layang berwarna zamrud ini mendapatkan namanya dari garis warna megah yang menyebrangi sayap hijaunya. Bagian bawah serangga ini berwarna hitam dengan titik-titik oranye dan putih, yang kontras dengan bagian atasnya yang lebih berwarna. Mereka bisa ditemukan di Asia Tenggara.

Hak atas foto edwin giespers npl Image caption Kodok Madagaskar.

Kodok-kodok penggali hijau (Scaphiophryne marmorata) bisa ditemukan di Madagaskar. Mereka juga dikenal sebagai kodok hujan marmer, dan mereka memiliki pola warna simetris.

Hak atas foto graham eaton npl Image caption Ganggang hijau.

Ganggang, meskipun sering kurang dihargai, bisa juga menakjubkan dalam penampakannya yang seperti dari dunia lain. Ganggang hijau air tawar ini bernama Chloropyceae. Nama spesies ini diambil dari kata bahasa Yunani “chloros” yang berarti hijau.

