Lima tujuan wisata menarik yang kadang tak dilirik wisatawan

Hak atas foto Craig HolmesAlamy

Setiap tahun lebih dari 50 juta turis asing bertandang ke Prancis, Amerika Serikat, dan Cina.

Ketiga negara itu selalu merajai daftar tujuan wisata terpopuler di dunia.

Namun, apakah Menara Eiffel, Patung Liberty, dan Tembok Besar Cina terlalu mendominasi sehingga tujuan-tujuan wisata lain yang sebenarnya juga menarik tidak masuk target destinasi yang harus dikunjungi?

Untuk menjawabnya, kami mengunjungi situs Quora.com dan mengajukan pertanyaan, “Negara mana yang paling diremehkan?”

Responsnya beragam. Dari sekian banyak tanggapan, kami mengambil lima tujuan wisata yang patut dikunjungi namun sering tak dilirik wisatawan, berikut alasannya:

Austria

Negara yang terletak di bagian tengah Eropa ini kerap diabaikan oleh wisatawan. Para turis justru lebih tertarik mengunjungi kota-kota di negara tetangga Austria, seperti Praha di Republik Ceko dan Muenchen di bagian selatan Jerman, kata Steve Estes dari New York.

Hak atas foto Karl ThomasallOver imagesAlamy Image caption Austria pernah menjadi ibukota Kekaisaran Eropa.

“Apa yang orang Amerika (dan sebagian orang Eropa) lupakan tentang Austria adalah 100 tahun lalu, ibu kota negara ini merupakan ibu kota kekaisaran besar di Eropa, setara dengan London, Paris, Roma... Belakangan nasib politik Kekaisaran Austro-Hungaria memudar. Jadi segala yang dicintai orang tentang, katakanlah Paris, ada juga di Austria,” ujarnya.

Artinya, Austria memiliki sederet museum bagus, galeri seni, dan istana yang memukau seperti Schonbrunn. Semuanya bisa dijangkau melalui sistem kereta bawah tanah Kota Wina yang aman dan bersih.

Hak atas foto Craig HolmesAlamy Image caption Innsbruck adalah salah satu harta karun Austria.

Menurut Estes, kota-kota wisata ski di Austria juga termasuk yang terbaik di dunia, khususnya Innsbruck.

“Kota itu berada di lereng pegunungan yang ingin ditiru oleh setiap kota ski (di Amerika Serikat) mulai dari Vail, Stowe dan Tahoe.”

Mozambik

Banyak negara di Afrika yang bisa berada dalam daftar destinasi wisata menarik. Walau demikian, kata Deirdre Beecher dari Irlandia, Mozambik yang terletak di bagian tenggara Afrika memiliki keragaman dan potensi bagus.

“Mozambik punya pantai putih yang menakjubkan dan airnya hangat berasal dari Samudera Hindia. Ada sejumlah pulau di lepas pantai yang bisa menandingi Maladewa dan sebagian besar tiada penghuninya,” kata Beecher.

Hak atas foto Zute LightfootAlamy Image caption Kepulauan Bazaruto di Mozambik, memiliki bukit pasir yang tidak biasa dan indah.

Setiap orang yang berkunjung ke Mozambik dapat menikmati banyak aspek, mulai dari safari di Lembah Sungai Limpopo, berselancar dan menyelam di Pantai Tofo, hingga berenang dengan hiu putih dan pari dekat Kepulauan Bazaruto.

Rekam jejak Mozambik dapat dicermati pada arsitektur kolonial dan kota-kota dagang dari abad pertengahan, seperti Sofala, yang dulu dikunjungi pedagang Swahili, Arab, dan Persia.

Bhutan

Diapit Cina, India, dan Nepal, Bhutan adalah negara kecil yang cukup patut dikunjungi, kata Amit Sinha dari New Delhi.

Bhutan yang berada di bagian timur Pegunungan Himalaya, menurut Sinha, “damai” dan “sarat dengan panorama indah”, termasuk pemandangan Gangkhar Puensum—gunung tertinggi di dunia yang belum bisa didaki.

Negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara dengan penduduk paling bahagia di dunia.

Hak atas foto ajlberiStock Image caption Ibu kota Bhutan, Thimphu adalah satu-satu ibu kota di dunia yang tidak memiliki lampu lalu lintas.

Bahkan, alih-alih mengukur dengan parameter standar Produk Domestik Bruto, negara ini mengukur kebahagiaan dengan paramer Kegembiraan Nasional Bruto yang didasari pembangunan berkesinambungan, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekadar catatan, Ibu Kota Bhutan, Thimphu, adalalah salah satu ibu kota negara di dunia yan tidak dilengkapi lampu lalu lintas.

Namun, persyaratan bagi wisatawan di Bhutan cukup ketat sebagai bagian dari kebijakan pariwisata “nilai tinggi, dampak rendah”.

Konsekuensinya, wisatawan harus memiliki visa dan memesan perjalanan mereka melalui biro perjalanan resmi Bhutan. Turis juga harus membayar iuran wisata harian sebesar US$65. Uang ini dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur negara.

Malta

Negara yang berada di pesisir Laut Mediterania ini hangat, murah, dan gampang diakses. Karenanya, Malta merupakan pilihan sempurna ketimbang negara-negara tetangganya seperti Italia dan Yunani.

Warga Malta juga mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, selain bahasa Italia dan bahasa Malta.

Hak atas foto Sabine LubenowAlamy Image caption Malta adalah alternatif destinasi karena biaya hidupnya lebih murah ketimbang Italia dan Yunani

“Negara ini punya makanan dan anggur Italia tanpa birokrasi khas Italia,” kata Deepak Shukia yang pernah bermukim di Malta dan kini menetap di London.

“Ada budaya makan dan minum di luar ruangan,” tambahnya, merujuk pada cuaca di Malta yang memang hangat setiap tahun.

Pilihan tempat makan luar ruangan yang murah dan ceria ada banyak. Warga setempat merekomendasikan untuk memesan pastizzi, kue tradisional nan gurih. Minumnya, bisa dengan bir lokal bernama Cisk.

Hak atas foto Bildagentur GeduldigAlamy Image caption Kuil megalitik di Malta yang dibangun antara 5000 dan 7000 sebelum Masehi.

Selain kuliner, Malta punya daya tarik sejarah berupa kuil-kuil jaman Megalitik yang dibangun sekitar 5.000 hingga 7.000 Sebelum Masehi.

Gaya arsitekturnya, kata Shukia, indah dan dibuat dengan kepiawaian mengingat jaman itu sumber daya sangat terbatas.

Kanada

Tetangga Amerika Serikat yang satu ini kerap diabaikan. Amerika Serikat memang punya daya pikat melalui kota-kota besarnya dan sejumlah taman nasional yang tersohor. Namun, pesona Kanada tak kalah menarik.

“Banyak orang menganggap Kanada penuh igloo dan sirup maple. Namun, jauh dari kenyataan. Beberapa kota terbaik di dunia ada di Kanada!” kata Thomas White.

Salah satu yang dimaksud White ialah Vancouver. Di kota ini, menurutnya, “Anda bisa ber-snowboard dan berseluncur di pantai dalam satu hari.”

Lalu ada Toronto, salah satu kota yang paling cepat pertumbuhannya di Amerika Utara. Kemudian, Kota Quebec yang merupakan “salah satu contoh kota dengan arsitektur gaya Eropa terbaik di luar Eropa.”

Hak atas foto PtrbnsnWikipediaCCBYSA3.0 Image caption Kanada memiliki pemandangan alam yang luas dan indah.

Dan ada Montreal, yang digambarkan White dapat menandingi beberapa kota-kota terbaik di dunia.

Hak atas foto David NunukAll Canada PhotosAlamy Image caption Taman-taman nasional di Kanada sering kali tidak seramai taman nasional di AS.

Di samping kota-kotanya yang bergelora, daratan Kanada yang luas menawarkan beraneka peluang untuk menjelajah. Apalagi, taman-taman nasionalnya sering kali tidak seramai taman nasional negara tetangga.

Di Taman Algonguin, Ontario Tengah, misalnya, pengunjung kerap mendengar lolongan serigala. Lalu di Taman Nasional Gros Morne dan Terra Nova di Newfoundland, pengunjung bisa merebus lobster.

Artikel ini dapat Anda baca dalam versi bahasa Inggris dengan judul Five underrated countries you need to visit pada laman BBC Travel