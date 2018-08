ロシアの博物館から盗まれた「スタッフ」猫、無事帰還　ソーシャルメディア歓喜

Как не выложить фото с нашумевшим Бегемотом😂 Если что, то 2016 год🤣 #котбегемот #нехорошаяквартира #домбулгакова #москва

A post shared by Екатерина Тарасова (@_catherinemuse_) on Aug 1, 2018 at 1:51pm PDT