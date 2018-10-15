メガン妃、来年春に出産予定 英王室が発表
- 2018年10月15日
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英王室は15日、サセックス公爵夫人メガン妃が来年春に出産予定だと発表した。
サセックス公爵ハリー王子とメガン妃の公務を管理するケンジントン宮殿は声明で、2人が「5月の結婚式以降、世界中の人々から受け取った全ての支援に感謝しており、この吉報を公にできることを喜んでいる」と述べた。同宮殿はツイッターでも出産予定を発表した。
ハリー王子とメガン妃の子供は、王位継承権7位となる。
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018年10月15日
End of Twitter post by @KensingtonRoyal
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ハリー王子とメガン妃は、12日にウィンザーで行われたユージェニー王女の結婚式に2人で参列。メガン妃は紺の長いコートを着ており、妊娠中ではないかとの憶測が流れた。
エリザベス女王など王室関係者は、この結婚式で妊娠を知らされたという。
ハリー王子とメガン妃は現在、オーストラリアやニュージーランド、フィジー、トンガを公式訪問中。
最初の目的地シドニーでは、メガン妃は2つの大きな書類入れでお腹を隠すようにしており、妊娠の憶測がさらに深まっていた。
今回の16日間の旅は、2人が5月に結婚して以来、初の公式訪問となる。