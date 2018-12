豪議会で「生腕を出す権利」？　女性記者が退出させられ議論に

クリス・ブラムウェル、BBCソーシャル・ニュース

Image copyright @PatsKarvelas Image caption パトリシア・カルベラス記者の腕がSNSで話題に

オーストラリアの女性記者が、袖なしに近い服を着ていたからと豪議会の議事堂を退出させられたと明らかにした。ソーシャルメディアでは記者を支持する声が高まっている。

豪ABCニュースで司会などを務めるパトリシア・カーヴェラス氏は3日、オーストラリア連邦議会での政治家との質疑応答の時間に、「肌が露出し過ぎている」ことを理由に退出を求められたことを明らかにした。

豪議会ではジュリー・ビショップ下院議員が半袖や袖なしのワンピースを着て登院することが多いだけに、カーヴェラス氏の服装と比較する人も多い。

今では大勢がSNSでカーヴェラス氏を支持している。退出を求めるなど理不尽だと反発する人もいいる。

カーヴェラス氏は3日、「これが物議を醸した私の服装」とツイッターに写真を投稿した。

豪ABCニュースでカーヴェラス氏は、「礼儀正しい」係員がやってきて、自分の服装が「肩を出し過ぎ」なので、「もっと体を覆うよう」指示されたと説明した。

カーヴェラス氏は係員に対して、自分の服は議会の基準に見合っているはずだと反論したという。

「腕をさらけ出す権利」

トニー・スミス下院議長は、質問時間の最後に、この問題は自分が調査すると述べた。

豪議会のサイトによると、服装基準は「個人の判断」に委ねられている。ただし、何が許容範囲かという最終的な判断権限は議長にある。

服装基準は、「男性の場合はきちんとしたジャケットとズボン、襟付きシャツ、ネクタイで、女性の場合もこれに準ずるもの」としている。

この基準は議員と報道関係者のどちらに対しても適用される。そのため、適用に一貫性がないという指摘が多く出ている。

たとえば豪ナイン・ネットワークの政治記者、エアリー・ウォルシュ氏は、11月26日撮影のビショップ議員の写真とカルベラス氏の3日の写真を並べてツイートした。

この問題が持ち上がるのは、今回が初めてではない。

アダム・バント議員は、「ばかな『生腕』ルール」を昨年変えようとしたが失敗したとして、議長に宛てた当時の手紙の画像をツイートした。

またラジオ司会者ベン・フォーダム氏のツイートによると、カーヴェラス氏は以前にも、肩の出し過ぎで退出を求められたことがあったという。

豪議会で起きたこの問題に、多くのネットユーザーが強い調子で反応している。カーヴェラス氏に退出を求めた決定は、女性の名誉を「傷つける」、「下品で侮辱的で男性優位の性差別」だと批判する人もいた。

ピーター・マーフィーさんは、「パトリシア・カーヴェラス氏に(大勢がジャケットを提供しているように)連帯の意を示す人が大勢いりうのは素晴らしい。それは認めるが、今回の決定は下品で侮辱的で男性優位の性差別で、信じ難いものだ。女性の知性とプロ意識を傷つける。ただただ間違っている」とツイートした。

カーヴェラス氏応援のために、ノースリーブの服を着た自分の写真を投稿する女性たちもいる。

教師のエリザベス・ソーンダースさんは、自分は10代の子たちに教える際に腕を出しているが、記者席ではないので「ラッキー」だとツイートした。

別のツイッター・ユーザーは、カーヴェラス氏をイニシャル「PK」で呼びかけ、自分の腕の写真に「#ShowUsSomeArm(腕を見せてよ)」というハッシュタグを付けて投稿。「うわあ! 何か始めたのね、PK! 私もやろうかな? やっちゃうよ! ほら!」とツイートした。カルベラス氏はこれをリツイートした。

「生腕を出す権利(the right to bare arms)」という表現を使って、オーストラリアも米国式の憲法修正第2条が必要だと、冗談をツイートする人もいた。

Image copyright @timpoliti

「生腕を出す権利(the right to bare arms)」という表現は、米国の憲法修正第2条が保障する「武器を携行する権利(the right to bear arms)」をもじったもの。ミシェル・オバマ前米大統領夫人がノースリーブの服を好んだことから、よく使われるようになった。

