札幌の建物で爆発、42人がけが
- 2018年12月17日
- Share this with Facebook
- Share this with Messenger
- Share this with Twitter
- Share this with Email
- Share this with Facebook
- Share this with WhatsApp
- Share this with Line
- Share this with Twitter
-
共有する
Share this withこちらは外部リンクで新しいウィンドウを開きます
-
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
HatenaShare this with Hatena
-
MixiShare this with Mixi
-
LineShare this with Line
このリンクをコピーする共有について
こちらは外部リンクで新しいウィンドウを開きます
日本北部の北海道札幌市豊平区で16日夜、爆発があり、建物が全焼した。建物には居酒屋や不動産会社などが入っていた。
警察はこの爆発で42人がけがをしたと発表した。うち1人が重傷という。
ソーシャルメディア上では、この爆発に関する画像が拡散した。当初は現場周辺に炎が立ち上り、一帯にがれきが散乱している画像が見られた。後に消防隊が到着し、倒壊した建物で消火・救出作業にあたっている様子も投稿された。
爆発が連続する恐れがあるとして、警察は周辺を閉鎖した。
消防車20台以上が出動したという。
Skip Twitter post by @shotacamera
平岸三条八丁目でガス爆発による火災。火の勢い物凄く、消防車や救急車多数。 pic.twitter.com/OIRN0FiTmF— しょうた (@shotacamera) 2018年12月16日
End of Twitter post by @shotacamera
爆発の最初の通報は日本時間16日午後8時30分ごろにあった。
NHKによると、現場は札幌市の中心部から南東に3キロほどで、住宅や飲食店などが建ち並ぶ地域という。
日本の英字紙ジャパン・タイムズは目撃者の話として、爆発は稲妻のような音だったと伝えた。
別の目撃者はNHKに対し、自分が働いている飲食店の窓ガラスも割れた、けが人がたくさんいるようだと話した。
当局は、爆発によるけが人の数は増える可能性があるとしている。
（英語記事 Japan explosion: Dozens injured in Sapporo restaurant blast）