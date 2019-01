ナチスTシャツを着用、タイのAKB姉妹グループメンバーが謝罪

View this post on Instagram

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หนูรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดเป็นอย่างมาก ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดของหนูเอง ขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะ บนโลกใบนี้มีสิ่งต่างๆที่หนูจะต้องเรียนรู้อีกมากมาย โปรดให้คำชี้แนะและตักเตือน เพื่อให้หนูได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า หนูไม่อาจกลับไปแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้ แต่หนูสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก โปรดให้อภัยหนูด้วยนะคะ #BNK48 #NamsaiBNK48