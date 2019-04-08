密猟者、ゾウに殺された後ライオンに食べられる 南ア
- 2019年04月8日
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南アフリカのクルーガー国立公園で、サイを密猟していたとされる男性がゾウに踏まれて死亡し、その後、ライオンの群れに食べられていたことが明らかになった。
共犯の密猟者が男性の家族に、男性が2日にゾウに殺されたと伝え、親族が国立公園の管理者に連絡したという。
遺体の捜索は難航したが、捜索隊は4日、人間の頭蓋骨とズボンを発見した。
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クルーガー国立公園の管理者は、遺族に追悼の意を伝えた一方、「国立公園に違法に、徒歩で立ち入ることは賢明ではない」と強調した。
「様々な危険があり、今回の出来事はその証拠だ」
クルーガー国立公園では密猟が相次いでいる。アジア諸国ではサイの角の需要がなお高いという。
5日には香港の空港当局が210万ドル（約2億3500万円）相当のサイの角を押収した。密輸の規模として過去5年で最大だという。