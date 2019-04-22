スリランカで連続爆発、死者200人超　日本人1人死亡

  • 2019年04月22日
Blast damage at the Shangri-La hotel in Colombo Image copyright AFP
Image caption 爆発があったスリランカ最大都市コロンボのシャングリ・ラ・ホテル

スリランカの最大都市コロンボなど3都市のキリスト教会など8施設で21日朝、爆発があり、200人以上の死者が出た。キリスト教徒や外国人を狙ったテロとみられる。日本国内の報道によると、外務省が日本人1人の死亡を確認した。

爆発は午前8時45分ごろから短い間に連続して発生した。教会のほか、同国の主要ホテル3軒などが狙われたという。計画的な自爆テロとの報道が出ている。

日本の複数報道によると、日本人1人が死亡、4人がけがを負ったとされる。

この日はキリスト教のイースター（復活祭）で、教会には多くのキリスト教信者が礼拝に訪れていた。

警察は犯行に関わったとみられる13人を逮捕したと発表した。犯行声明は出ていない。

スリランカ政府は同日、国内全土に夜間外出禁止令を発令した。

（英語記事　Sri Lanka under curfew after bomb attacks

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