スリランカで連続爆発、死者200人超 日本人1人死亡
- 2019年04月22日
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スリランカの最大都市コロンボなど3都市のキリスト教会など8施設で21日朝、爆発があり、200人以上の死者が出た。キリスト教徒や外国人を狙ったテロとみられる。日本国内の報道によると、外務省が日本人1人の死亡を確認した。
爆発は午前8時45分ごろから短い間に連続して発生した。教会のほか、同国の主要ホテル3軒などが狙われたという。計画的な自爆テロとの報道が出ている。
日本の複数報道によると、日本人1人が死亡、4人がけがを負ったとされる。
この日はキリスト教のイースター（復活祭）で、教会には多くのキリスト教信者が礼拝に訪れていた。
警察は犯行に関わったとみられる13人を逮捕したと発表した。犯行声明は出ていない。
スリランカ政府は同日、国内全土に夜間外出禁止令を発令した。