ルイ英王子、1歳の誕生日写真が公表　英王室はお祝いラッシュ

  • 2019年04月23日
Prince Louis Image copyright Duchess of Cambridge
Image caption 写真は、ノーフォーク州サンドリンガムのエリザベス女王の保有地にある邸宅アンマー・ホールでキャサリン妃が撮影した

英王室のケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン妃の第3子、ルイ王子が23日に1歳を迎え、写真が公開された。

写真は、ノーフォーク州サンドリンガムの邸宅アンマー・ホールで、キャサリン妃が撮影したもの。アンマー・ホールはエリザベス女王の領地内にあり、ケンブリッジ公爵夫妻が結婚した際に贈られた。

ルイ王子は祖父のチャールズ皇太子、父親のウィリアム王子、兄のジョージ王子と姉のシャーロット王女に続き、王位継承権5位に位置する。

ジョージ王子は6月22日に6歳に、シャーロット王女は5月2日に4歳になる。

Image copyright Duchess of Cambridge
Image caption ルイ王子は王位継承権5位

21日のイースター聖日曜日には、曾祖母のエリザベス女王が93歳の誕生日を迎えた。

また、ウィリアム王子の弟サセックス公爵ハリー王子とメガン妃は4月末から5月初めに第1子を授かる予定で、ルイ王子にはいとこができる格好だ。

Image copyright Duchess of Cambridge
Image copyright Matt Porteous
Image caption ケンブリッジ公爵夫妻が昨年12月に公表した家族写真

（英語記事　Prince Louis photos mark first birthday

関連トピックス

この話題についてさらに読む