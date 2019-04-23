ルイ英王子、1歳の誕生日写真が公表 英王室はお祝いラッシュ
- 2019年04月23日
- Share this with Facebook
- Share this with Messenger
- Share this with Twitter
- Share this with Email
- Share this with Facebook
- Share this with WhatsApp
- Share this with Line
- Share this with Twitter
-
共有する
Share this withこちらは外部リンクで新しいウィンドウを開きます
-
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
HatenaShare this with Hatena
-
MixiShare this with Mixi
-
LineShare this with Line
このリンクをコピーする共有について
こちらは外部リンクで新しいウィンドウを開きます
英王室のケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン妃の第3子、ルイ王子が23日に1歳を迎え、写真が公開された。
写真は、ノーフォーク州サンドリンガムの邸宅アンマー・ホールで、キャサリン妃が撮影したもの。アンマー・ホールはエリザベス女王の領地内にあり、ケンブリッジ公爵夫妻が結婚した際に贈られた。
ルイ王子は祖父のチャールズ皇太子、父親のウィリアム王子、兄のジョージ王子と姉のシャーロット王女に続き、王位継承権5位に位置する。
ジョージ王子は6月22日に6歳に、シャーロット王女は5月2日に4歳になる。
21日のイースター聖日曜日には、曾祖母のエリザベス女王が93歳の誕生日を迎えた。
また、ウィリアム王子の弟サセックス公爵ハリー王子とメガン妃は4月末から5月初めに第1子を授かる予定で、ルイ王子にはいとこができる格好だ。