北朝鮮、再び飛翔体を発射　韓国軍が発表

Image copyright EPA/KCNA Image caption 4日のミサイル発射を視察した金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長

韓国軍合同参謀本部は9日、北朝鮮が同日午後4時30分ごろ、正体不明の飛翔体を少なくとも1発、発射したと発表した。北朝鮮が複数の短距離ミサイルを打ち上げてから1週間もたたないうちの再発射となる。

韓国軍によると、北朝鮮は平壌の北西約75キロに位置する新五里（シンオリ）から東に向かって飛翔体を発射したという。飛行距離は約420キロメートルとの情報もある。

韓国の報道官はAFP通信の取材に、「単発なのか複数の飛翔体が発射されたのか、分析中だ」と述べた。

米ワシントンのシンクタンク戦略国際問題研究所（CSIS）によると、新五里の基地には北朝鮮でも飛距離が最長クラスのミサイル発射施設があるという。

Image caption 平壌（Pyongyang）の北西約75キロに位置する新五里（シンオリ、Sino-ri）から東に向かって飛翔体を発射したとされる

北朝鮮は4日、東部の江原道元山（カンウォンドウォンサン）付近から北東の日本海方向に複数の短距離ミサイルを発射。飛翔体は日本海に落下したとされる。

発射の数時間前には、米政府のスティーヴン・ビーガン北朝鮮担当特別代表がソウル入りしたところだった。北朝鮮の核開発問題の行き詰まり打開のため、韓国の担当者との対策協議が訪韓の目的。

（英語記事 N Korea fires 'unidentified projectile'）