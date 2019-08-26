北朝鮮また「短距離ミサイル」2発発射 「超大型ロケット砲」と
韓国軍によると、北朝鮮は24日朝、2発のミサイルを海へ発射した。短距離弾道ミサイルと思われるという。北朝鮮のミサイル発射は7月末から7回目。
朝鮮中央通信（KCNA）は25日、新開発した「超大型」の「多連装ロケット砲」の試射に成功し、金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長が指導したと報じた。
同通信によると、金委員長は装置を「素晴らしい兵器」と呼び、開発チームを「高くたたえた」という。
韓国軍によると、24日午前6時45分と同7時ごろ、朝鮮半島東部の咸鏡南道（ハムギョンナムド）宣徳（ソンドク）付近から2発の飛翔体（ひしょうたい）が日本海（韓国軍は東海と発表）に向けて発射された。飛行距離は約380キロ、最高高度は97キロと推定される。
韓国軍合同参謀本部（JCS）は、「韓国軍は追加発射に備えて関連動向を追跡・監視しつつ、対備態勢を維持している」とコメントした。
日本の岩屋毅防衛相は、ミサイルが日本の排他的経済水域（EEZ）内に落下しなかったものの、明確な国連決議違反だと批判した。
（英語記事 North Korea launches two more 'short-range ballistic missiles' into sea）