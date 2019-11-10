天皇陛下の即位を祝うパレード、歓声と笑顔
- 2019年11月10日
- Share this with Facebook
- Share this with Messenger
- Share this with Twitter
- Share this with Email
- Share this with Facebook
- Share this with WhatsApp
- Share this with Line
- Share this with Twitter
-
共有する
Share this withこちらは外部リンクで新しいウィンドウを開きます
-
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
HatenaShare this with Hatena
-
MixiShare this with Mixi
-
LineShare this with Line
このリンクをコピーする共有について
こちらは外部リンクで新しいウィンドウを開きます
天皇陛下の即位を祝うパレード、「祝賀御列（しゅくがおんれつ）の儀」が10日午後、都内で行われた。
天皇、皇后両陛下は同日午後3時、秋晴れの下、オープンカーに乗り皇居・宮殿を出発した。えんび服の天皇陛下とローブデコルテにティアラ姿の皇后陛下は、沿道に並ぶ人々の歓声に笑顔で応え、手を振り続けた。
パレードは時速10キロほどのスピードで、お住まいの赤坂御所までの約4.6キロを約30分かけて進んだ。
祝賀パレードは当初、10月22日の「即位礼正殿の儀」の後に予定されていたが、10月12日に上陸し80人以上が死亡した台風19号の救援活動の最中だったことから、この日に延期された。
今年春から続いた皇位継承に伴う国の儀式はこれで終了した。代替わり行事の締めくくりとも言える皇室行事、「大嘗祭（だいじょうさい）」は、今月14日～15日に皇居で行われる。
（英語関連記事 Japan's Emperor Naruhito: Festival celebrates enthronement）