中国の新たな感染者、1日で100人超 5週間で最多
- 2020年04月13日
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中国は13日、新型コロナウイルスの感染者数が、前日より108人増えて、8万2160人に上ったと発表した。1日の感染者としては、過去5週間あまりで最多。
中国の当局によると、海外からの中国人の帰国が相次いでいることが、感染者数の増加の主な要因という。
新たな感染者の半数近くは、東北部・黒竜江省に集中している。同省はロシアと国境を接しており、ロシアから入国する人がいるという。
海外から中国への渡航は厳しく制限されているものの、中国政府は新たな感染を完全に食い止められずにいる。
新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）が初めて確認された湖北省では、新たな感染者数は大きく減っている。しかし、前日に新たに2人が死亡するなど、現在も死者は出ている。