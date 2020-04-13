中国の新たな感染者、1日で100人超　5週間で最多

Image copyright AFP Image caption 検温を受ける女性（中国・湖北省武漢、4月7日）

中国は13日、新型コロナウイルスの感染者数が、前日より108人増えて、8万2160人に上ったと発表した。1日の感染者としては、過去5週間あまりで最多。

中国の当局によると、海外からの中国人の帰国が相次いでいることが、感染者数の増加の主な要因という。

新たな感染者の半数近くは、東北部・黒竜江省に集中している。同省はロシアと国境を接しており、ロシアから入国する人がいるという。

海外から中国への渡航は厳しく制限されているものの、中国政府は新たな感染を完全に食い止められずにいる。

新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）が初めて確認された湖北省では、新たな感染者数は大きく減っている。しかし、前日に新たに2人が死亡するなど、現在も死者は出ている。

（英語記事 China reports highest infection count in weeks)