北朝鮮が南北共同連絡事務所を爆破＝韓国統一省

Image copyright Reuters Image caption 南北共同連絡事務所は2018年9月に開設された

韓国統一省は16日夕、北朝鮮が同日午後2時49分ごろ、北朝鮮が南北軍事境界線沿いの北朝鮮・開城にある南北共同連絡事務所を爆破したと発表した。

北朝鮮の朝鮮人民軍はこの日、軍事境界線がある非武装地帯（DMZ）に進入する準備ができていると警告しており、それからわずか数時間後に爆破した。

ここ数週間、北朝鮮と韓国の緊張関係は、脱北者団体が北朝鮮に向けて体制批判のビラを飛ばしていることをめぐり高まっていた。

南北は2018年の首脳会談後、緊張緩和を目的に連絡事務所を設置した。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今年1月からは無人になっていたが、南北は電話で連絡を維持してきた。

Image copyright Getty Images Image caption 朝鮮半島の南北軍事境界線は双方の軍によって厳重に警戒されている

（英語記事 N Korea 'blows up joint liaison office' with South）