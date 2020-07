トランプ米大統領のめいの暴露本、裁判所が出版差し止め命令

Image copyright Getty Images Image caption 大統領執務室に座るトランプ大統領と、両親の写真

米ニューヨーク州の裁判所は6月30日、ドナルド・トランプ大統領のめいのメアリー・トランプ氏による暴露本の出版を一時的に差し止める命令を出した。

メアリー氏は、トランプ大統領の兄フレッド・トランプ・ジュニア氏の娘。トランプ一家についてつづった著書「Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Man」(過剰で不十分:私の家族はどうやって世界で最も危険な男を生み出したか)は7月28日に発売される予定だった。

通販サイトのアマゾンではすでに、ベストセラーの第4位に食い込むなど注目を集めている。出版社はサイモン&シュスター。

しかしこの本について、トランプ大統領の末弟のロバート・トランプ氏が、メアリー氏はトランプ一家と結んだ守秘義務契約に違反しているとして、出版差し止めを裁判所に求めていた。

<関連記事>

メアリー氏の弁護団は、ただちに控訴すると発表。

弁護人のテッド・ブートロス氏は、「裁判所の判決は一時的なものだが、それでも重要な政治的発言を事前に抑制しており、(表現の自由を定めた)合衆国憲法修正第1条に明確に違反している」と指摘した。

「この本は大統領選の年に、現職の大統領について公衆が非常に懸念し、重要視していることを語っている。そうした意味で、たった1日でも出版を遅らせるべきではない」

控訴審は10日、ニューヨーク州ダッチェス郡で行われる。

Image copyright Trump Campaign Image caption トランプ米大統領の兄弟の写真。左からロバート氏、エリザベス氏、フレッド氏、ドナルド氏、マリーアン氏

これに対し、出版差し止めを求めたロバート氏の弁護人は、「メアリー・トランプとサイモン&シュスターの行いは本当に非難すべきものだ」と述べ、裁判所の判断を歓迎した。

弁護人チャールズ・ハーダー氏は、「この件については精力的に裁判を進める方針だ。メアリー・トランプの契約違反と、サイモン&シュスターの国際的介入によるばく大な損害についても、法に則って最大限の賠償を求めていく」と話した。

「彼らの悪質な行いを即刻停止する是正措置には至らなかったため、最後までこの裁判を闘うつもりだ」

メアリー氏の父は1981年に亡くなっており、メアリー氏は遺産をめぐる争いの中で、2001年に守秘義務契約を結んでいる。

トランプ大統領は6月、メアリー氏が守秘義務契約に違反していると、米オンラインメディアAxiosで発言。「彼女は本を書くことを認められていない」、「あの守秘義務契約はすべてを対象とする非常に強いものだ」と述べている。

メアリー氏の著書の内容は?

共和党は8月に全国大会を控えており、トランプ大統領は大統領選への推薦を受ける予定。メアリー氏の著書は、この全国大会の数週間前に発売されることになっていた。

報道によると、メアリー氏はニューヨーク・タイムズに秘密文書を渡し、これがトランプ大統領の個人資産をめぐる報道につながったと著書に書いている。

ニューヨーク・タイムズは2018年10月、トランプ氏が「詐欺の手口で」両親の脱税を手伝っていたことや、現在の価値で4億1300万ドル(約470億円)以上を父親から受け取っていたことを報じた。

この記事はその後、優れた報道に贈られるピュリッツァー賞を受賞している。

ホワイトハウスやトランプ氏の弁護士は、疑惑を否定している。

また、インターネットで公開されている説明によると、この本では「トラウマ、壊滅的な人間関係、ネグレクトと虐待の悲劇的な組み合わせの悪夢」を明らかにする。さらに、どのように「おじが世界の保健や経済の安全、社会構造を脅かす存在になったのか」をつづっているという。

発行元であるサイモン&シュスターは、ジョン・ボルトン前大統領補佐官(国家安全保障問題担当)が在任中のことを書いた回顧録の出版も手がけている。

「The Room Where It Happened」(それが起きた部屋)という題の回顧録は23日に発売予定で、トランプ大統領が大統領再選を目的に、中国の習近平国家主席の支援を「取り付けようとした」ことなどが書かれているという。

この本についてもトランプ政権は出版差し止めを求めていたが、ワシントン連邦地裁はこれを退けている。

(英語記事 Judge blocks tell-all by Trump niece - for now)