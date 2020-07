ブラジル大統領、マスク義務化法案に拒否権　貧困層への配布も拒否

Tragédia anunciada: ontem no Leblon a Guarda Municipal teve que dispersar pelo menos 300 pessoas que bebiam sem máscara na calçada. A decisão de Crivella de escancarar as portas do comércio vai cobrar caro, mas os maiores prejudicados não serão os moradores da Delfim Moreira! pic.twitter.com/8niH76h5n5